POL-EL: Werlte - Raub an Bushaltestelle (PM der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta)

Lingen (ots) - Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9.45 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße "Zum Kanalufer" in Lingen einen am Straßenrand geparkten Kia touchiert. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Tel. 0591-870 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

mehr