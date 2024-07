Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Montagabend kam es auf der A30 bei Bad Bentheim zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Gegen 22.30 Uhr beabsichtigten Beamte der Bundespolizei in Höhe der Grenze zu den Niederlanden einen Skoda mit belgischem Kennzeichen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu überprüfen. Der Fahrer missachtete die Haltezeichen und floh über die Autobahn zunächst in Richtung der Anschlussstelle Ibbenbüren. Anschließend setzte der Fahrer seine Flucht zurück in Richtung Niederlande fort. Durch die hinzugezogenen Kräfte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim konnte der Skoda in Höhe des Autobahnkreuzes Schüttorf mittel eines ausgelegten Stop-Sticks angehalten werden. Die beiden Insassen, ein 34-Jähriger sowie ein 28-Jähriger, wurden festgenommen. Der 34-jährige Fahrer des Pkw stand unter dem Einfluss von Drogen. Im Skoda konnten unter anderem geringe Mengen von Kokain, Heroin und Amphetamin aufgefunden werden. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt kam es zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des flüchtenden PKW. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

