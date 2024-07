POL-EL: Lingen - VW beschädigt

Neuenhaus (ots) - Am am Sonntag gegen 23 Uhr kam es in der Nähe des Schützenfestes Neuenhaus an der Schulstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei erwachsenen Personen und einer Gruppe von circa zehn jugendlichen Personen. Zwei der erwachsenen Personen wurden dabei verletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

mehr