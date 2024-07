POL-EL: Beesten - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Nordhorn (ots) - Am Freitagvormittag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf einem Parkplatz am Gildehauser Weg in Nordhorn abgestellten schwarzen Opel. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

