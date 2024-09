POL-HM: Tabakdiebstahl blieb zunächst unentdeckt - Polizei sucht Zeugen

Holzminden/ Delligsen (ots) - Am Donnerstag (19.09.2024) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 16:30 Uhr und 20:10 Uhr unerlaubt Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Röhnbergstraße in Delligsen. Die unbekannten Täter nutzten hierbei die Abwesenheit der Wohnungseigentümer aus und hebelten auf der Rückseite des Gebäudes das ...

mehr