POL-HM: Mehrere Einbrüche in Hameln/Klein Berkel - Polizei sucht Zeugen

Bad Pyrmont (ots) - Am Dienstag (08.10.2024) kam es gegen 03:45 Uhr zu einem Brand in einer Kneipe in der Solbadstraße in Bad Pyrmont. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen vernahm eine Zeugin einen Knall, welcher aus Richtung des Gebäudes kam. Anschließend bemerkte sie Flammen in dem Objekt, weshalb sie den Notruf wählte. Beamte der Polizei Bad Pyrmont ...

mehr