Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brandstiftung nach gewaltsamen Betreten einer Kneipe - Polizei sucht Zeugen

Bad Pyrmont (ots)

Am Dienstag (08.10.2024) kam es gegen 03:45 Uhr zu einem Brand in einer Kneipe in der Solbadstraße in Bad Pyrmont.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen vernahm eine Zeugin einen Knall, welcher aus Richtung des Gebäudes kam. Anschließend bemerkte sie Flammen in dem Objekt, weshalb sie den Notruf wählte. Beamte der Polizei Bad Pyrmont stellten vor Ort fest, dass die Zugangstür offensichtlich gewaltsam geöffnet wurde. Durch die Feuerwehr wurde das Objekt abgesucht und der Brand gelöscht. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Kneipe.

Durch das Feuer wurde das Inventar beschädigt. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass sich eine oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft und in diesem das Feuer bewusst gelegt haben.

Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden wird aktuell sich auf ca. 30.000EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

