Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Mopedauto! Zwei Jugendliche zogen sich leichte Verletzungen zu.

Langerwehe (ots)

Zwei Jugendliche zogen sich leichte Verletzungen zu. Zwei Mädchen aus Langerwehe waren mit einem sogenannten Moppedauto, einem Leichtkraftfahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h auf der Kreisstraße 23 vom Sportplatz Wenau kommend in Richtung der Ortslage Hamich unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen verlor die 15-jährige Fahrzeugführerin vermutlich aus Unachtsamkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichenmast. Das Fahrzeug kippte im Anschluss um und kam auf der Seite zum Liegen. Die Fahrzeugführerin und ihre 15-jährige Beifahrerin erlitten durch das Geschehen leichte Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die vor Ort erschienenen Eltern der Beteiligten kümmerten sich um den Abtransport des Fahrzeuges von der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell