POL-HM: Mercedes-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Hameln (ots) - In der Nacht von Donnerstag (10.10.2024) auf Freitag (11.10.2024) kam es in Hameln zu mehreren, teils versuchten, Einbrüchen in Wohnhäuser. Zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr und Freitag 18:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter eine Tür zu einem Wohngebäude in der Straße "In der Bünte" gewaltsam zu öffnen. Hierbei blieb es jedoch beim Versuch. ...

