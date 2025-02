Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Flucht vor Polizeikontrolle und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter anderem wegen des Verdachts der Vornahme eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Straßenverkehrsgefährdung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie die Verkehrspolizei Esslingen seit Montagabend (17.02.2025) gegen einen 34-Jährigen. Diesem wird zur Last gelegt, in äußerst riskanter Fahrweise vor einer Polizeikontrolle geflüchtet zu sein. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Kurz vor 17.30 Uhr wurde der Polizei durch eine Zeugin ein rasant fahrender Porsche auf den Feldwegen zwischen Esslingen-Zollberg und Ostfildern-Nellingen mitgeteilt. Als das Fahrzeug von einer Streifenwagenbesatzung festgestellt werden konnte, flüchtete der Fahrer, wobei der Porsche von den Beamten zunächst aus den Augen verloren wurde. Gegen 18.20 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte den Wagen auf der Vogelsangbrücke in Esslingen und forderten den Fahrer mittels Blaulicht und Leuchtschrift auf, anzuhalten. Der Porsche beschleunigte jedoch und querte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bei Rot zeigender Ampel die Maille-Kreuzung. Über den Gegenfahrstreifen der Kiesstraße sowie einige Meter über den dortigen Gehweg wurde die Fahrt fortgesetzt, wobei mehrere Autos und Fußgänger ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Auf der Augustinerstraße wechselte der Porsche ebenfalls auf den Gegenfahrstreifen. Auch hier mussten mehrere Fahrzeuge des Gegenverkehrs ausweichen. Im weiteren Verlauf überfuhr der Wagen einen in der Sulzgrieser Straße von der Polizei ausgelegten Stop Stick und hielt kurz darauf mit beschädigten Reifen im Stadtteil Neckarhalde an. Der 34-jährige Lenker des Porsche, der später beschlagnahmt wurde und in dem die Einsatzkräfte auch eine griffbereite Luftdruckpistole entdeckten, wurde daraufhin widerstandlos festgenommen. Da sich bei dem Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, Anzeichen auf eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln ergaben, musste dieser im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Bei der Maßnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand, wobei ein Beamter derart am Finger verletzt wurde, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der tatverdächtige Deutsche am Dienstagnachmittag (18.02.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugen, die die Flucht des 34-Jährigen, bei der es nach derzeitigem Kenntnisstand zu keinen Personen- oder Sachschäden gekommen war, beobachtet haben oder möglicherweise selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell