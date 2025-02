Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Auseinandersetzung in Bahnhofsunterführung - 66-Jähriger im Krankenhaus verstorben (Wendlingen)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 10.02.2025 / 16 Uhr

Der 66-Jährige, der bei einer Auseinandersetzung mit einem Bekannten am 09.02.2025 in einer Bahnhofsunterführung in Wendlingen schwere Verletzungen erlitten hatte, ist diesen am Montagnachmittag (17.02.2025) im Krankenhaus erlegen.

Wie bereits berichtet, soll ein 36 Jahre alter Bekannter den 66-Jährigen durch Schläge und Tritte so schwer verletzt haben, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der tatverdächtige 36-Jährige hatte sich kurz nach der Auseinandersetzung selbst über Notruf bei der Polizei gemeldet und war daraufhin vorläufig festgenommen worden. Seit dem 10.02.2025 befindet er sich in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen dauern an.

