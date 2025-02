Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrskontrolle; Verkehrsunfall; Rauchentwicklungen; Tatverdächtiger ermittelt; Einbruch; Baum in Stromleitung gestürzt; Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Poser-Fahrzeug aufgefallen

Einer Streife der Verkehrspolizei Tübingen ist am Sonntagnachmittag ein hochmotorisiertes Fahrzeug der Poser-Szene aufgefallen, nachdem dieses gegen 15 Uhr extrem beschleunigte und mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Rommelsbacher Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle des Audi R8 durch die Beamten zeigte sich der 24-jährige Fahrzeuglenker wenig einsichtig. Er sieht nun einem Bußgeldverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit entgegen. (gj)

Frickenhausen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Linsenhofen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 52-Jährige befuhr mit seinem Ford gegen 9.45 Uhr die Neuffener Straße in Richtung Nürtingen und kam ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund einer medizinischen Ursache mit dem Wagen bei langsamer Fahrt von der Straße ab. In einer Hofeinfahrt kollidierte der Ford mit einem dort stehenden Pkw, der dadurch noch auf eine Gebäudefassade geschoben wurde. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Mann in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus. Der Blechschaden an den beiden Autos beträgt schätzungsweise 1.600 Euro. (mr)

Ostfildern (ES): Rauch aus Mehrfamilienhaus

Ein stark rauchender Kamin eines Mehrfamilienhauses hat am Sonntagnachmittag in der Straße Neue Wiese für Aufregung gesorgt. Kurz vor 17 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten anrückte, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Ein technischer Defekt an der Pelletheizung hatte zu einer ungewöhnlich starken Rauchentwicklung geführt. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der vorsorglich mit vier Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften angefahren war, nicht eingesetzt werden musste. Zum Sachschaden liegen keine Informationen vor. (cw)

Nürtingen (ES): Vor Kind onaniert - Tatverdächtiger ermittelt

Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.01.2025 / 17.00 Uhr

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern muss sich ein 61-Jähriger verantworten, der am Montagmorgen, dem 27.01.2025, gegen 9.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Nürtinger Europastraße aufgefallen ist, weil er einem Kind hinterhergelaufen war und vor der Sechsjährigen onaniert haben soll. Nach einem Hinweis von Zeugen konnte der Mann nun von der Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermittelt werden und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Esslingen (ES): Einbruch in Schule (Zeugenaufruf)

In ein neues Schulgebäude in der Eberhard-Bauer-Straße sind Unbekannte im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Die Täter brachen zunächst gewaltsam einen auf dem Schulhof abgestellten Bauwagen auf. Mit Hilfe der darin befindlichen Werkzeuge wurde im Anschluss eine Zugangstür des Schulneubaus aufgehebelt. Bei der Suche nach Stehlenswertem im Inneren der Gebäude fielen den Einbrechern mehrere Elektronikgeräte sowie ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten die Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Schulareals unter Telefon 0711/3990-330. (gj)

Neckartenzlingen (ES): Baum in Stromleitung gestürzt

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagvormittag nach Neckartenzlingen in die Straße Im Greut gerufen worden. Dort hatten Passanten gegen 9.30 Uhr einen umgestürzten Baum gemeldet. Dieser hatte hierbei auch die Stromleitung der Straßenbeleuchtung getroffen. Durch den Energieversorger wurde die Stromzufuhr getrennt und die Feuerwehr beseitigte den Baum und herumliegende Äste. Der in diesem Bereich verlaufende Fußweg musste vorsorglich bis zur Überprüfung des weiteren Baumbewuchses seitens der Stadtverwaltung gesperrt werden. (gj)

Balingen (ZAK): Stromverteilerkasten mutwillig beschädigt

Ein Stromkasten in der Behrstraße ist von Unbekannten schwer beschädigt worden. Zeugen hatten am Sonntagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, den offenstehenden Verteilerschrank der Polizei gemeldet. Nach dem bisherigen Kenntnisstand ist von einer mutwilligen Beschädigung des Stromkastens auszugehen. Der angerichtete Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Eine Gefahr für die Stromversorgung bestand nicht. (gj)

Albstadt (ZAK): Rauchentwicklung in Keller

Rauch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses hat am späten Sonntagabend zum Einsatz der Rettungskräfte in der Friedrich-List-Straße geführt. Gegen 22.45 Uhr war der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Rauch im Hausflur gemeldet worden. Feuerwehrleute räumten daraufhin das Gebäude und entdeckten im verrauchten Keller verkohlte Stellen an dort verlaufenden Kabeln sowie eine geschmolzene Plastikabdeckung der Elektroinstallation. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. Die Ursache der Rauchentwicklung ist noch nicht bekannt. (rd)

