POL-RT: Verliebter Einbrecher, mehrere Unfälle mit Verletzten, Polizeibeamte angegriffen

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Verliebter Einbrecher

Beamte des Polizeireviers Metzingen mussten am frühen Sonntagmorgen gegen 01.20 Uhr zu einer Klinik nach Bad Urach fahren, da zuvor ein vermeintlicher Einbrecher dort über Notruf gemeldet worden war. Angeblich würde dort an der Fassade eine männliche Person herumklettern. Wie sich gegenüber den verwunderten Beamten aber vor Ort herausstellte, handelte es sich beim "Einbrecher" um einen "liebeshungrigen" 35-jährigen Stuttgarter, der seine dort befindliche Frau außerhalb der Öffnungszeiten besuchen wollte und hierzu von Balkon zu Balkon geklettert war um in ihr Zimmer zu gelangen. In einem belehrenden Gespräch konnte dieser wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht werden.

Bad Urach (RT): Alkoholisiert Unfall verursacht

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ist es in der Immanuel-Kant-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Peugeot Fahrer befuhr die Immanuel-Kant-Straße in Richtung Max-Eyth-Straße und wollte dabei an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren. übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug und wich nach rechts aus, wodurch es zur Kollision mit dem geparkten Fahrzeug kam. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Peugeot wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wer von 1,5 Promille. Der Fahrer musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auffahrunfall mit Verletzten

Am Samstagnachmittag ist es gegen 14.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Stuttgart gekommen. Aufgrund eines, am rechten Fahrbahnrand stehenden Pannenfahrzeuges verringerten mehrere Autofahrer ihre Geschwindigkeit. Dies erkannte ein 48-jähriger Daihatsu-Fahrer zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Mercedes auf. Durch den Aufprall wurde der Daihatsu im weiteren Verlauf in die Leitplanke abgewiesen. Im Pkw Daihatsu werden sowohl der 48-jährige Fahrer sowie seine 44-jährige Beifahrerin und ein 8-jähriges Kind verletzt. Während die Beifahrerin und das Kind leichte Verletzungen davontrugen, musste der 48-Jährige mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sein unfallbeschädigtes Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der kurzzeitigen Sperrung der B27 aufgrund der Rettungshubschrauberlandung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Neckartailfingen (ES): Vorfahrt missachtet

Hoher Blechschaden waren die Folge eines Unfalles am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der K1256 auf Gemarkung Neckartailfingen. Ein 54-jähriger Seat-Lenker befuhr die Ausfahrt der B312 aus Richtung Stuttgart kommend und missachtete an der Einmündung der K1256 beim Linksabbiegen Richtung Kreisverkehr die Vorfahrt eines bevorrechtigten, von rechts aus Richtung Schlaitdorf kommenden 42-jährigen Fiat-Lenkers. Hierbei wurde der 42-Jährige sowie die 12-Jährige Beifahrerin im Verursacherfahrzeug leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro und mussten abgeschleppt werden.

Tübingen (TÜ): Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall:

Zwei Schwerverletzte, fünf Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 41.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls auf der B 27 in Tübingen, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr ereignet hat. Ein 46-jähiger Fahrzeuglenker befuhr hierbei mit seinem Skoda Oktavia die B27 in Richtung Balingen. Auf Höhe der Abfahrt Tü-Zentrum/B28 übersah dieser, dass sich der Verkehr vor ihm staute, weshalb dieser ungebremst in das Stauende auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw vor ihm auf zwei weitere Pkws aufgeschoben. In der Folge wurden insgesamt sieben Personen zum Teil schwer verletzt. Zur Versorgung der Verletzten waren im Rahmen der Unfallaufnahme insgesamt neun RTW, und mehrere NEF im Einsatz. Die Verletzten wurden in umliegende Kliniken verbracht. Des Weiteren waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Tübingen aufgrund auslaufender Betriebsstoffe an der Unfallstelle. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden nach Abschluss der Unfallaufnahme vor Ort von Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Während der Unfallaufnahme bildete sich erheblicher Rückstau auf der B27.

Tübingen-Pfrondorf (TÜ): Brennende Kleider lösen Feuerwehreinsatz aus

Zu einem Einsatz der Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei ist es am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr in Tübingen-Pfrondorf gekommen. Aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders wurden mehrere Nachbarn auf die Rauchentwicklung aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich in einer Wohnung Kleidungsstücke auf bislang unbekannte Weise entzündeten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass kein nennenswerter Schaden entstand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war die Wohnungsinhaberin nicht anwesend. Glücklicherweise mussten keinerlei Verletzte verzeichnet werden.

Haigerloch (ZAK): Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am frühen Sonntagmorgen ist es in der Hauptstraße in Owingen zu einer Widerstandshandlung gegen mehrere Polizeibeamte gekommen. Gegen 01.40 Uhr konnte ein stürzender Pedelecfahrer festgestellt werden. Nachdem bei der anstehenden Kontrolle des Gestürzten Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde, versuchte dieser fußläufig zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte er aber gestellt werden. Gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen setzte er sich so vehement zur Wehr, so dass weitere Polizeikräfte hinzugezogen wurden mussten. Der Pedelecfahrer bedrohte, beleidigte und traktierte die eingesetzten Polizisten mittels Tritten. Der 31-Jährige verbrachte anschließend die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Insgesamt wurden bei dem Einsatz drei Polizisten leicht verletzt, welche ihren Dienst aber weiterführen konnten. Das Polizeirevier Hechingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nusplingen (ZAK): Diebstahl aus Pkw

Am Samstag, gegen 22.30 Uhr, ist es in Nusplingen zu einem Einbruch in einen Pkw mit anschließender Täterfestnahme gekommen. So wurde über Notruf durch einen Zeugen mitgeteilt, dass in den Volkswagen seiner Frau eingebrochen wurde. Der Tatverdächtige konnte zunächst flüchten, jedoch wurde er durch den Anrufer eingeholt und konnte dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab nachfolgend einen Wert von über zwei Promille bei dem 29 Jahre alten Mann. Zudem zeigte er Atemprobleme und verlor kurzzeitig das Bewusstsein, weshalb umgehend ein Rettungswagen, sowie ein Notarzt verständigt wurden, die den Mann in ein Krankenhaus verbrachten.

