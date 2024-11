Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Pictoriusstraße, Veltmannweg

Einbrüche in Coesfeld - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Auf der Pictoriusstraße in Coesfeld, drangen unbekannte Täter, in der Zeit zwischen dem 15.11.2024, 18.00 Uhr und 16.11.2024, 09.45 Uhr, über eine Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut. Ob und was entwendet wurde, ist noch unklar. Neben der beschädigten Terrassentür konnten ebenfalls an einem Fenster linksseitig vom Haus Hebelmarken festgestellt werden.

Ein ähnlicher Sachverhalt spielte sich auf dem Veltmannweg in Coesfeld ab. Auch hier drangen unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Bei den entwendeten Gegenständen konnten bislang nur Angaben zu einem Schmuckstück gemacht werden. Ob es noch zu weiterem Diebesgut kam, muss noch abschließend geklärt werden.

Ein Zusammenhang der beiden Einbrüche wird geprüft.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell