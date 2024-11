Coesfeld (ots) - Mit der Faust gegen den Hinterkopf einer 44-jährigen Angestellten eines Verbrauchermarktes in Coesfeld auf der Letter Straße schlug ein bislang unbekannter Ladendieb am 15.11.2024 (Freitag), gegen 17.00 Uhr. Der Unbekannte hatte zuvor zwei Jogginghosen mit in die Umkleidekabine genommen, kam aber nur mit einer wieder heraus. Die andere hatte er unter ...

