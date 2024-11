Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße

Ladendieb schlägt Angestellte - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Mit der Faust gegen den Hinterkopf einer 44-jährigen Angestellten eines Verbrauchermarktes in Coesfeld auf der Letter Straße schlug ein bislang unbekannter Ladendieb am 15.11.2024 (Freitag), gegen 17.00 Uhr. Der Unbekannte hatte zuvor zwei Jogginghosen mit in die Umkleidekabine genommen, kam aber nur mit einer wieder heraus. Die andere hatte er unter seine eigene Bekleidung gezogen. Daraufhin angesprochen und am Ärmel festgehalten, riss er sich los und tätigte den gezielten Faustschlag. Die 44-jährige wurde dadurch leicht verletzt. Der Täter flüchtete mit der Beute in Richtung Kupferstraße.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 20-30 Jahre alt - ca. 170-175cm groß - schlanke Statur - kurze schwarze Haare - Dreitagebart - arabisches/nordafrikanisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke und einer Umhängetasche

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

