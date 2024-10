Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet (04.10.2024)

Radolfzell (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend auf dem Hardtweg einen Unfall verursacht und ist anschließend zunächst geflüchtet. Gegen 18 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass ein VW-Polo mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baumstumpf geprallt sei. Noch vor dem Eintreffen der Polizei verließ der 53-jährige Fahrer jedoch den Wagen und versuchte zu Fuß in einen Hinterhof zu flüchten. Dort konnte er schließlich angetroffen werden. Da der Mann stark nach Alkohol roch, einen Test aber verweigerte, musste er die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. An dem Polo entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Den 53-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen des in betrunkenem Zustand verursachten Unfalls.

