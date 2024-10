Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer übersieht Fußgänger (05.10.2024)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einen Fußgänger haben am Samstagnachmittag im Herose-Park beide Personen Verletzungen erlitten. Ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer übersah einen 60-jährigen Fußgänger und fuhr diesem versehentlich in den Rücken. In der Folge stürzte der Radler und verletzte sich im Gesicht. Der Fußgänger erlitt Verletzungen am Rücken und den Beinen. Ein Rettungswagen brachte den 84-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

