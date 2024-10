Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Jugendliche besprühen Kiosk in der Wessenbergstraße (05.10.2024)

Konstanz (ots)

Mehrere unbekannte Jugendliche haben am Samstagabend am Kiosk in der Wessenbergstraße Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Gegen 23.30 Uhr besprühten die unbekannten Täter die Außenwand des Kiosks großflächig mit einem Schriftzug in roter Farbe.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Jugendlichen nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

