Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, B311, Lkr. Tuttlingen) Unfall im Bereich der Auffahrt B311 auf die A81 - fünf Personen verletzt (05.10.2024)

Geisingen, B311 (ots)

Fünf verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagabend im Bereich der Auffahrt B311 auf die A81 ereignet hat. Eine 38-Jährige war mit einem Skoda Octavia auf der B311 von Immendingen in Richtung Geisingen unterwegs. An der Auffahrt auf die A81 bog die Frau nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden, rechts auf die Auffahrt zur A81 abbiegenden Daccia Dokker eines 61-Jährigen zusammen. Sowohl der 61-Jährige, als auch die 38-Jährige und drei weitere Insassen des Skodas erlitten durch den Zusammenstoß Verletzungen und kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Geisingen und Kirchen-Hausen unterstützen bei der Unfallaufnahme.

