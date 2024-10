Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Schura, K5913, Lkr. Tuttlingen) Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Baum - 53-Jährige verletzt (04.10.2024)

Trossingen, Schura, K5913 (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5913 zwischen Spaichingen und Schura am Freitagabend. Gegen 20 Uhr war die 53-Jährige mit einem Skoda Octavia von Spaichingen in Richtung Schura unterwegs. In einer Linkskurve kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einem Richtungspfeil und prallte anschließend frontal gegen einen Baum, ehe das Auto einige Meter weiter an einer Böschung schließlich stark beschädigt liegenblieb. Die Feuerwehren aus Spaichingen und Aldingen retteten die eingeklemmte Frau aus dem Skoda. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte 53-Jährige anschließend in ein Krankenhaus. An dem Octacvia entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Um das nicht mehr fahrbereite Auto kümmerte sich ein Abschleppdienst. Den Schaden am Baum schätzte die Polizei auf mehrere hundert Euro.

