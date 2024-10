Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen/Trossingen - Lkr. Tuttlingen) Betrunkene Autofahrerin baut Unfall und flüchtet - Zeugenaufruf (05.10.2024)

Tuttlingen (ots)

Durch die Hinweise mehrerer Zeugen wurde die Polizei am Freitagabend kurz nach 21 Uhr auf eine 26-Jährige Autofahrerin aufmerksam, welche mit ihrem stark beschädigten Fahrzeug zuerst vor einer Bankfiliale in Tuttlingen hielt und anschließend von Tuttlingen in Richtung Trossingen fuhr. Vor ihrer Wohnanschrift konnte die Autofahrerin schließlich von der Polizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Während er Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch sowie ein stark beschädigtes Auto feststellen. Da sich die Autofahrerin aggressiv verhielt und die Maßnahmen verweigerte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie muss sich jetzt wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls und Unfallflucht verantworten. Am Pkw der 26-Jährigen Fahrerin wurden mehrere Schäden festgestellt. An der hinteren Stoßstange befanden sich Kratzer und der Frontbereich war stark beschädigt. Zudem fuhr die Autofahrerin vorne links ohne Reifen auf der Felge. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallörtlichkeit oder zur Fahrstrecke der Autofahrerin geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/941-0, zu melden.

