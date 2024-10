Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen-Hemmenhofen/ Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab (04.10.2024)

Gaienhofen-Hemmenhofen (ots)

Zu einem Unfall ist es auf der Landesstraße 192 zwischen Hemmenhofen und Wangen am Freitagvormittag, gegen 11.15 Uhr gekommen. Nach dem Ortsausgang Hemmenhofen kam ein 27-Jähriger mit einem BMW auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Durch das Gegenlenken krachte der BMW in der Folge in die linksseitige Schutzplanke. Der Autofahrer verletzte sich durch den Unfall nicht. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

