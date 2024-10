Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfallverursacher flüchtet nach Missachtung der Vorfahrt mit einem schwarzen Kombi - Polizei sucht Zeugen (04.10.2024)

Singen (ots)

Die Polizei in Singen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich im Freitagmittag gegen 11.30 Uhr im Kreisverkehr der Georg-Fischer-Straße/ Schrotzburgstraße ereignet hat. Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Kombis war auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Steißlingen unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 83-jährigen Rollerfahrer, der auf der äußeren Fahrspur im Kreisverkehr fuhr. Der Senior wich noch nach links aus, touchierte aber noch den linken Außenspiegel des Kombis. Er verletzte sich dabei leicht an der Hand. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der unbekannte Autofahrer von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Autofahrer nimmt die Polizei in Singen unter Tel. 07731 888-0 entgegen

