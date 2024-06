Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtloser Audi-Fahrer auf Feldweg unterwegs - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag, von 18:50 Uhr bis 19:00 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer einen schmalen Feldweg im Pfannenweg, zwischen dem Johanneshof und Hohwiesenweg, entlang, als plötzlich hinter ihm ein weißer Audi mit erhöhter Geschwindigkeit angefahren kam. Das Fahrverhalten des Audi-Fahrers zwang den 63-Jährigen in den nebenliegenden Acker auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Auf das Fehlverhalten des Fahrers angesprochen, kam es zwischen dem 63-Jährigen und dem Audi-Fahrer zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Anschließend setzte der Audi-Fahrer seine Weiterfahrt fort. Durch die Fahrweise des Mannes mussten außerdem sechs weitere Fußgänger sowie zwei entgegenkommende Radfahrer in den Acker ausweichen, um nicht mit dem Audi zusammenzustoßen.

Nun sucht das Polizeirevier Schwetzingen nach weiteren Geschädigten und Zeugen, die die Fahrweise des Audi beobachtet haben und/oder dadurch gefährdet worden sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06262 / 288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell