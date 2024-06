Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Audi überschlägt sich - zwei leicht Verletzte

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend um 22:40 Uhr kam es auf der K9710 zu einem Unfall, bei dem sich ein mit zwei Personen besetzter Audi überschlug. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der 19-jährige Audi-Fahrer die K9710 vom Königsstuhl kommend in Fahrtrichtung Blockfelsenhütte, als er in der spitzen Rechtskurve vermutlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge rutschte er über die Gegenfahrbahn, prallte gegen die Leitplanke, wodurch ein Leitungspfosten beschädigt wurde und überschlug sich im Weiteren. Letztlich kam das Fahrzeug an einem Baum zum Stehen. Da sich der 19-Jährige sowie seine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzten, wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Audi musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

