POL-MA: Heidelberg: Kupferkabel an Baustelle zum Diebstahl vorbereitet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Freitagabend gegen 19 Uhr ging ein bisher unbekannter Täter in der Kaiserstraße auf einen 81-jährigen Mann zu, welcher gerade dabei war, in sein Fahrzeug einzusteigen. Der Unbekannte fragte den Senior zunächst nur nach der Uhrzeit. Als dieser auf seine Armbanduhr schaute, griff der Täter danach und riss ihm diese vom Arm. Danach flüchtete der Verdächtige in Richtung des Wilhelmplatzes. Der ...

