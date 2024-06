POL-MA: Wiesloch/A6: Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen // Pressemitteilung Nr.2

Sinsheim-Ehrstädt (ots) - Gegen 01.35 Uhr wurde ein Brand in einem Wohngebäude in der Eichwaldstraße in Sinsheim-Ehrstädt gemeldet. Derzeit befinden sich starke Kräfte vor Ort. Nach ersten Informationen steht das Gebäude in Vollbrand. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Tobias Misch Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

