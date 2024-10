Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf - Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der L424 zwischen Epfendorf und Talhausen - Zeugenaufruf (05.10.2024)

Epfendorf (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03:25 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die L424 von Epfendorf in Richtung Talhausen und missachtete hierbei das Rechtsfahrgebot. Ein entgegenkommender Autofahrer erschreckte sich, lenkte mit seinem Auto nach rechts und touchierte hierbei die Leitplanke. Der unbekannte Autofahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am verunfallten Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR. Zur Klärung dieser Verkehrsunfallflucht bittet das Polizeirevier Oberndorf um Zeugenhinweise. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07423/81010 zu melden.

