POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Lkrs. SBK) Unfallverursacher gesucht (05.10.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Samstagmorgen, gg. 09.30 Uhr, beobachtet, wie ein dunkler Kombi/SUV beim Ausparken gegen einen geparkten VW Golf fuhr. Der Fahrer des Kombis entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich in der Dauchinger Straße in Schwenningen bei der Bäckerei Fleig. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der dunkle Kombi müsste Beschädigungen am hinteren Kotflügel aufweisen. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen in Verbindung zu setzen (Tel. 07720 85000).

