Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkrs. TUT) Pkw prallt gegen Baum - Fahrer tödlich verletzt (06.10.2024)

Aldingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gg. 02.30 Uhr entdeckte ein Zeuge einen verunfallten Pkw im Wald neben der K5910 zwischen Aldingen und Trossingen. Der 35-jährige Fahrer des Honda Accord war in dem stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt und zeigte keine Lebenszeichen mehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des 35-Jährigen festgestellt werden. Nach Sachlage war dieser alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Zum Unfallzeitpunkt können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Am Honda entstand Totalschaden, die Höhe kann noch nicht genau beziffert werden. Neben Notarzt und Rettungsdienst war die Feuerwehr Aldingen im Einsatz. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die Strecke bis gg. 06.45 Uhr voll gesperrt.

