Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer mit stark beschädigtem Wagen unterwegs - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte (06.10.2024)

Tuttlingen (ots)

Eine Zeugin hat am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz der Ludwigstaler Straße 60 einen stark beschädigten Wagen festgestellt und die Polizei informiert. Als die Beamten gegen 7 Uhr an der Örtlichkeit eintrafen, stellten sie einen 20-Jährigen fest, der in einer rundherum stark demolierten Mercedes A-Klasse saß. Bei der Überprüfung des jungen Mannes stellten die Polizisten neben starkem Alkoholgeruch auch Anzeichen für den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille, ein Drogenvortest zeigte ebenfalls ein positives Ergebnis. Der 20-jährige musste daraufhin in einem Krankenhaus Blutproben abgeben. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergab sich zudem, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Nähere Angaben dazu wo er unterwegs war machte der 20-Jährige nicht.

Die Polizei bittet nun Zeugen, denen der nur noch auf den Felgen fahrende, an der Karosserie stark beschädigte Mercedes in den frühen Morgenstunden des Sonntag aufgefallen ist oder die durch einen Unfall mit dem Wagen eventuell einen Schaden erlitten haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell