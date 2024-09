POL-SU: Kradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Hennef-Hanfmühle (ots) - Am heutigen Tag um 15:25 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen Krankenfahrstuhl, der in den Hanfbach gestürzt sei. Es bestand die Möglichkeit, dass die Frau ertrinken würde. Nach den ersten Ermittlungen befuhr die 84jährige Frau aus Buchholz/Rlp mit ihrem Krankenfahrstuhl die Hanfmühle in Richtung Am Heidegraben. Sie wurde durch ihren 80jährigen Ehemann begleitet, ...

