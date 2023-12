POL-LB: Böblingen: Unbekannte werfen Fenster einer Schule ein

Ludwigsburg (ots) - Am Freitagnacht (29.12.2023) haben zwei Hunde vermutlich einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lützowstraße in Ludwigsburg verhindert. Nachdem gegen 01:30 Uhr noch unbekannte Personen eine Scheibe an der Eingangstür des Wohnhauses eingeschlagen hatten, schlugen die beiden Hunde im Haus an und vertrieben dadurch die Unbekannten. Eine sofort ...

