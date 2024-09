Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau kippt mit ihrem Krankenfahrstuhl in den Hanfbach

Hennef-Hanfmühle (ots)

Am heutigen Tag um 15:25 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen Krankenfahrstuhl, der in den Hanfbach gestürzt sei. Es bestand die Möglichkeit, dass die Frau ertrinken würde.

Nach den ersten Ermittlungen befuhr die 84jährige Frau aus Buchholz/Rlp mit ihrem Krankenfahrstuhl die Hanfmühle in Richtung Am Heidegraben. Sie wurde durch ihren 80jährigen Ehemann begleitet, der ebenfalls mit einem Krankenfahrstuhl fuhr. In Höhe der Einmündung Am Heidegraben kam die Frau aus ungeklärter Ursache vom Weg ab und stürzte mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl in den Hanfbach.

Sie konnte durch die Feuerwehr Hennef aus dem Bachlauf gerettet werden und wurde durch die Rettungskräfte erst versorgt. Sie wurde anschließend schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Bei dem Krankenfahrstuhl handelt es sich um einen elektrisch betriebenes Fahrzeug mit Versicherungskennzeichen. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr aus dem Hanfbach geborgen. Der Ehemann kümmerte sich um den Abtransport des Krankenfahrstuhls. (DS)

