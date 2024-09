Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall mit vier Verletzten auf der L317/Oberottersach

Eitorf-Oberottersbach (ots)

Die Polizeileitstelle erhielt am heutigen Tag, um 13:21 Uhr, durch mehrere Notrufe, Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, an der Ortseinfahrt nach Oberottersbach. Nach ersten Ermittlungen vor Ort befuhren zwei Motorradfahrer mit je einer Sozia die L 317 aus Eitorf kommend, in Richtung Schöneberg. Der 66jährige Fahrer des ersten Motorrades wollte nach links in die Ortslage Oberottersbach abbiegen und verlangsamte hierzu seine Maschine. Der 74jährige Motorradfahrer dahinter bemerkte das Abbremsen zu spät und fuhr auf, wodurch beide Motorräder zu Fall kamen. Die beiden Fahrer sowie die jeweiligen Mitfahrerfahrerinnen wurden alle leicht verletzt durch den Rettungsdienst verschiedenen Krankenhäusern zugeführt. Die beiden Motorräder wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt. Die L 317 musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für ca. 1 Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen. (DS)

