Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall im Gegenverkehr

Much (ots)

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis wurde am Donnerstag gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Much gerufen. Hier war ein 23-jähriger Mann aus Lohmar mit seinem Mercedes-Benz auf der Bundesstraße 56 (B56) aus Richtung Much-Zentrum kommend in Richtung Much-Oberwahn unterwegs. Unmittelbar hinter der Kreuzung mit der Straße "Niederwahn" kam dem Lohmarer der Ford Transit eines 49 Jahre alten Mannes aus Wiehl entgegen. Nach dessen Aussage kam der Mercedes dann aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur nach links ab und touchierte den entgegenkommenden Transporter seitlich. Durch die Kollision gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, drehten sich um die eigenen Achsen und kamen schließlich auf der Fahrbahn und dem angrenzenden Geh-/Radweg zum Stehen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Lohmarer in ein Krankenhaus. Der Wiehler wurde durch Rettungssanitäter vor Ort erstversorgt und wollte sich im Anschluss selbständig in weitere ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge wurden an den Fahrerseiten beschädigt und abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die B56 musste während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

