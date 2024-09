Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Restaurant - Täter flüchten ohne Beute

Siegburg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Restaurant an der Wahnbachtalstraße in Siegburg in der Nacht von Mittwoch (18. September) auf Donnerstag (19. September) haben die Täter trotz intensiver Suche vermutlich keine Beute gemacht.

Am Donnerstagmorgen öffnete die Betriebsleiterin gegen 09.00 Uhr das Lokal und stellte fest, dass die Schränke und Schubladen im Thekenbereich geöffnet und durchwühlt worden war. Zwei Fenster standen ebenfalls offen, an denen einbruchstypische Hebelspuren zu sehen waren. In der Umkleide des Personals im Keller waren die abgeschlossenen Spinde aufgebrochen und durchsucht worden.

Nach erster Einschätzung der Verantwortlichen ist jedoch nichts weggekommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Zeit zwischen 23.15 Uhr und 09.00 Uhr bemerkt haben. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

