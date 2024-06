LPI-J: Parolen grölend durch die Stadt

Jena (ots) - Dienstagabend befand sich ein 22-Jähriger in Begleitung einer Bekannten in der Nähe der Schwimmhalle in der Theobald-Renner-Straße. Hier kamen plötzlich zwei männliche sowie eine weibliche Peron auf den jungen Mann zu und forderten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Da der 22-Jährige dies negierte, packte ein 21-Jähriger aus der Gruppe den Mann am Hals und warf diesen zu Boden. Auch holte er ...

mehr