LPI-J: Zu Boden gestoßen und bedroht

Jena (ots) - Ein Zeuge bemerkte am Mittwochfrüh, kurz vor 2 Uhr, dass eine Bushaltestelle in der Naumburger Straße mittels grüner Farbe beschmiert wurde. Der unbekannte Sprayer brachte an die Glasscheibe die Farbe in den Maßen 100*180cm an. Er ließ zwar einen Rucksack sowie Sprühdosen zurück, einen Hinweis auf seine Identität konnte jedoch dadurch nicht erlangt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

