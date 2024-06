LPI-J: Verkehrsunfall in Niederroßla

Apolda (ots) - Gegen einen 44-jährigen Apoldaer wurde am gestrigen Tag vom Amtsgericht Weimar ein Haftbefehl zur Festnahme ausgestellt. Nachdem in Apolda bereits Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden, stellten Polizeibeamte aus Sachsen-Anhalt den Mann in Bad Kösen fest und informierten die Polizeiinspektion in Apolda. Der 44-Jährige wurde von den Apoldaer Beamten abgeholt und einem Haftrichter vorgeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

