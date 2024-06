Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Unfall Radfahrer verletzt - Verursacher flüchtet

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 69jähriger Radfahrer die Schwanseestraße stadteinwärts mit der Absicht diese an der Kreuzung zur Fuldaer Straße zu überqueren. Kurz vor der Ampelanlage überholte ihn ein Transporter, der im Anschluss allerding so knapp vor ihm wieder einscherte, dass der Radfahrer bei einem eingeleiteten Ausweichmanöver stürzte. Der leicht verletzte Mann musste durch einen Rettungswagen vor Ort ambulant behandelt werden. Der Transporter-Fahrer flüchtete vom Unfallort, konnte aber im Nachgang aufgrund bekannt gewordener Kennzeichenfragmente bekannt gemacht werden.

