Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht und mit offenem Haftbefehl auf E-Scooter unterwegs

Grünstadt (ots)

Am Sonntag, 28.01.2024 gegen 14:45 Uhr wurde ein 45-jähriger in der Uhlandstraße mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten sowie Marihuanageruch festgestellt werden. Zudem ist der Fahrer bereits wegen Betäubungsmitteldelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Bei einer Überprüfung der Personalien des Mannes konnte außerdem festgestellt werden, dass gegen diesen ein aktueller Haftbefehl besteht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Haftbefehl konnte er durch Zahlung begleichen. Gegen den Fahrer wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell