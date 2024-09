POL-SU: Motorradfahrer nach Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Troisdorf (ots) - Am Dienstag (17. September) haben zwei 56 und 57 Jahre alte Frauen das Schwimmbad in Troisdorf besucht. Ihr Kleidung und Wertsachen schlossen sie in zwei separate Umkleideschränken ein. Nach dem Bad öffneten sie die Schränke, zogen sich an und wollten das Schwimmbad am Aggerdamm verlassen. An dem Kassenautomaten fiel beiden Frauen gegen 20.30 Uhr auf, dass das Bargeld aus ihren Geldbörsen fehlte. ...

