Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bargeld aus Schwimmbadumkleide entwendet

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (17. September) haben zwei 56 und 57 Jahre alte Frauen das Schwimmbad in Troisdorf besucht. Ihr Kleidung und Wertsachen schlossen sie in zwei separate Umkleideschränken ein. Nach dem Bad öffneten sie die Schränke, zogen sich an und wollten das Schwimmbad am Aggerdamm verlassen. An dem Kassenautomaten fiel beiden Frauen gegen 20.30 Uhr auf, dass das Bargeld aus ihren Geldbörsen fehlte. Insgesamt waren über 200 Euro weggekommen.

An den mit einem elektronischen Schloss versehenen Umkleideschränken konnten keine offensichtlichen Aufbruchsspuren festgestellt werden. Die Polizei bittet andere Badegäste um Hinweise zu verdächtigen Personen. Kontakt unter der Rufnummer 02241 541-3221.

Bitte überprüfen Sie beim Verlassen des Hauses, ob es immer erforderlich ist alle persönlichen Dokumente oder größere Mengen Bargeld mitzuführen. #AugenAufUndTascheZu (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell