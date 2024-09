Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl auf Großraumparkplatz

Sankt Augustin (ots)

Am Montagnachmittag (16. September) wurde einer 59-Jährigen das Portemonnaie aus ihrem Auto entwendet. Die Troisdorferin war gegen 16.00 Uhr in einem Großmarkt an der Einsteinstraße in Sankt Augustin einkaufen und hatte ihren weißen BMW auf dem Parkplatz abgestellt. Nach dem Einkauf räumte sie ihre Waren ins Auto und platzierte ihre Handtasche samt Geldbörse auf dem Rücksitz.

Plötzlich bemerkte sie eine Rauchwolke, die aus dem Motorraum ihres Fahrzeugs aufstieg. Sie verließ das Auto, öffnete die Motorhaube und schaute nach. Auf einmal stand ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann mit langen, glatt nach hinten gekämmten schwarzen Haaren neben ihr und bot seine Unterstützung an. Der schlanke Unbekannte, der eine gebückte Haltung hatte und eine leuchtend orangefarbene Warnweste trug, bat die 59-Jährige, einen Moment zu warten. Kurz darauf verschwand er aus ihrem Sichtfeld und kam mit der Mitteilung zurück, dass sie nun langsam nach Hause fahren könne.

Erst als die Geschädigte in Troisdorf ankam, fiel ihr auf, dass ihr Portemonnaie fehlte. Darin befanden sich 50 Euro Bargeld sowie zahlreiche persönliche Dokumente und Bankkarten.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu der verdächtigen Person. Hinweise an die 02241 541-3321. (Bi)

