Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw im Rhein-Sieg-Kreis gestohlen/Nach erfolgreicher Fahndung Festnahme in Sachsen

Sankt Augustin (ots)

Am Freitag (13. September) meldete ein Mann aus Sankt Augustin-Niederpleis seinen Pkw als gestohlen. Der Wagen war am Vorabend (12. September) gegen 21:30 Uhr letztmalig in der Einfahrt vor einem Haus im Sperlingsweg gesehen worden. Am Freitagmorgen bemerkte der Eigentümer gegen 06:50 Uhr, dass sein Mercedes-Benz weg war. Der sofort hinzugerufenen Polizei konnte der Mann beide Fahrzeugschlüssel des gestohlenen GLC vorzeigen. Da der Wagen aus dem Baujahr 2017 mit Keyless-Go-System ausgestattet ist, war zu vermuten, dass der oder die Täter mittels eines sogenannten Reichweitenverlängerers den Wagen auch ohne Schlüssel öffnen und starten konnten. Eine Nachbarin des Geschädigten konnte später angeben, dass gegen 03:30 Uhr ein Unbekannter, dessen Gesicht nicht zu erkennen war und der mit grauer Jogginghose und grauem Kapuzen-Pullover bekleidet war, sich an dem gestohlenen Fahrzeug zu schaffen machte. Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen und mit Hilfe des Herstellers konnte der Mercedes Benz gegen 09:50 Uhr durch ein verbautes Ortungssystem in Sachsen ausgemacht werden. Die Kriminalpolizei Siegburg trat mit der Polizei im rund 400 Kilometer entfernten Grimma in Kontakt. Die sächsischen Kollegen fahndeten vor Ort nach dem Pkw und konnten ihn kurz darauf ausfindig machen. Der Fahrer des Wagens, an dem inzwischen andere Kennzeichen angebracht waren, lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, die schließlich auf einem Feldweg endete. Der Fahrer, ein 27-Jähriger Pole, wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn erließ ein Richter beim Amtsgericht in Siegburg einen Untersuchungshaftbefehl, der in Leipzig am Samstag (14. September) verkündet wurde. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei in Siegburg hat die Ermittlungen zu Mittätern und Tatablauf aufgenommen. Auch wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit einem weiteren Diebstahl besteht: Im gleichen Tatzeitraum verschwand aus der Lortzingstraße in Troisdorf-Kriegsdorf ein grauer Audi A6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen SU-XG 6. Von dem Fahrzeug aus dem Baujahr 2015 fehlt bislang jede Spur. Der Gesamtwert der beiden entwendeten Pkw liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Hinweise zu den Auto-Diebstählen nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 oder -3321 entgegen. Ist ein Auto mit Keyless-Go-System einmal gestartet, kann er auch ohne Schlüssel gefahren werden, bis der Tank leer ist. Wird bei laufendem Motor getankt, kann die Fahrt sogar weitergehen. Die Polizei rät, nach Möglichkeit Keyless-Schließsysteme zu deaktivieren. Stellen Sie ihr Auto über Nacht möglichst in einer verschlossenen Garage ab. Bewahren Sie Funkschlüssel im Haus nicht in der Nähe von Außentüren und möglichst weit entfernt vom Auto auf. Verwenden Sie dazu am besten eine Metalldose, Alufolie, ein abschirmendes Etui oder ähnliches, um das Funksignal abzuschirmen. (Uhl) #Riegelvor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell