POL-SU: Friedliches Feiern beim Hennefer Stadtfest - Sicherheits- und Ordnungsbehörden äußern sich sehr positiv über den Verlauf der Veranstaltung

Sankt Augustin (ots) - In der Nacht von Sonntag (08. September) auf Montag (09. September) kam es im Sankt Augustiner Ortsteil Hangelar in einem örtlich eng umgrenzten Raum zu mehreren versuchten und vollendeten Taten im Bereich der Eigentumskriminalität. In einer Tiefgarage in der Richterhofstraße wurden an zwei Autos Scheiben eingeworfen und der Innenraum ...

mehr