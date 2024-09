Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Taten in einer Nacht/ Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht von Sonntag (08. September) auf Montag (09. September) kam es im Sankt Augustiner Ortsteil Hangelar in einem örtlich eng umgrenzten Raum zu mehreren versuchten und vollendeten Taten im Bereich der Eigentumskriminalität. In einer Tiefgarage in der Richterhofstraße wurden an zwei Autos Scheiben eingeworfen und der Innenraum durchwühlt. Außerdem wurde hier ein Fahrradhelm aus einer Satteltasche gestohlen. Auch das dazugehörige Fahrrad war in der Tiefgarage abgestellt. In der Udetstraße wurde ein weiterer gewaltsam geöffneter Pkw festgestellt. Ob aus den drei Autos etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. In der Straße "Teichgraben" kam es zu zwei versuchten Einbrüchen. An einem Haus konnten Hebelspuren an der Haustür entdeckt werden. Ins Gebäude gelangten der oder die Tatverdächtigen nicht. Außerdem konnte ein Anwohner beobachten, wie ein unbekannter Mann versuchte, eine verschlossene Pkw-Tür zu öffnen. Das Auto war vor einem Haus in der Straße "Teichgraben" geparkt. Der Verdächtige kann als männlich, schlank und dunkelhaarig beschrieben werden. Er trug eine kurze Hose und hatte ein oder zwei Schultertaschen umgehängt. In allen Fällen erschienen Spezialisten der Spurensicherung der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis vor Ort. Ob die Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und/oder Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3321. Auch wer vielleicht selber geschädigt wurde, aber noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet hat, ist aufgefordert, dies noch zu tun. Die Polizei rät, Pkw möglichst sicher in einer Garage, oder an beleuchteten und möglichst belebten Stellen zu parken. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Tipps, um ihr Zuhause einbruchsicher zu machen, erhalten Sie kostenlos bei der Kriminalprävention der Siegburger Polizei. Termine können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. (Uhl) #riegelvor

