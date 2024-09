Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeuge meldet alkoholisierten Autofahrer/ Mit 1,0 Promille unterwegs

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (12. September) meldete in Siegburg ein aufmerksamer Zeuge der Polizei gegen 21:50 Uhr eine mögliche sogenannte Trunkenheitsfahrt. Der Mann hatte beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft an der Industriestraße einen anderen Kunden beobachtet, der augenscheinlich alkoholisiert war. Der Unbekannte habe dann eine Flasche Wein gekauft und sich mit dieser zu seinem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw begeben. Dort habe sich der Mann einen Schluck aus der Flasche genehmigt, sei dann in sein Auto gestiegen und losgefahren. Da der Zeuge selbst mit dem Fahrrad unterwegs war, konnte er dem Autofahrer nur ein kurzes Stück bis auf die Wilhemstraße folgen. Dabei sei an dem Pkw trotz Dunkelheit kein Licht eingeschaltet gewesen, der Fahrer habe an einem Stoppschild nicht angehalten und sei im Verlauf mehrfach über die Mittellinie gefahren. Da der Zeuge den Polizisten das Kennzeichen des Pkw durchgab, begaben diese sich in Richtung der Anschrift des Halters. Dort konnte zunächst nur die Ehefrau angetroffen werden. Nach kurzer Zeit fuhr dann aber auch der 66 Jahre alte Ehemann vor. Er gab den Polizeibeamten gegenüber auf Nachfrage an, im Verlauf des Abends drei Gläser Wein getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut einem Promille. Die Polizisten brachten den 66-Jährigen zwecks ärztlicher Entnahme einer Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (Uhl)

